"Дело реставраторов" дошло до суда

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Следователи довели до суда дело против бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова о создании преступного сообщества, сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в отношении Пирумова, Никиты Колесникова, Олега Григора, Валерия Рогова и Юлии Бегезы передано в суд для рассмотрения по существу. В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, а в также легализации денег, полученных преступным путем.

По данным следствия, в 2015 году замминистра культуры Пирумов и глава департамента министерства Борис Мазо, создали преступное сообщество для хищения и отмывания денег, выделяемых из бюджета на реконструкцию Эрмитажа.

"Также в состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица", - сказала Петренко.

Она отметила, что в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "МехСтройТранс" был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения соучастники, как полагает следствие, похитили более 900 млн рублей и легализовали часть этой суммы - 800 млн рублей.

Входе предварительного следствия фигуранты вину не признали.