Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Дело пока не принято к производству.

В зависимости от роли каждого, Григорий Пирумов, Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем; мошенничестве в особо крупном размере; легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, в 2015 году Пирумов, занимавший должность заместителя министра культуры РФ, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента министерства, создали преступное сообщество для хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Рогов, финансовый директор этой фирмы Бегеза и иные лица.

В том же году Эрмитаж и подконтрольное обвиняемым ООО "МехСтройТранс" заключили госконтракт на строительно-монтажные работы в музее. Обвинение полагает, что соучастники похитили более 900 миллионов рублей, выделенных на работы. Впоследствии фигуранты легализовали 800 миллионов рублей через финансовые операции.

Во время предварительного следствия обвиняемые не признали вину.

Сейчас Борис Мазо находится в розыске. В 2019 году австрийский суд разрешил его экстрадицию в РФ, однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать министр юстиции Австрии.

Дорогомиловский суд Москвы осенью 2017 года приговорил Григория Пирумова к 1,5 годам колонии по делу о хищении порядка 164 миллионов рублей, выделенных из бюджета для реставрации культурных объектов. Суд освободил чиновника от наказания, потому что он провел его под стражей в ходе следствия.

Борис Мазо по тому же приговору получил реальный срок лишения свободы и был освобожден по той же причине.

Ряд других фигурантов этого дела, получившего известность как "дело реставраторов", были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания.

Гособвинение неоднократно оспорило приговор бывшего замминистра и добилось его ужесточения. Мосгорсуд 24 января прошлого года окончательно назначил Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы.

Преображенский суд столицы 7 августа 2019 года по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по "делу реставраторов" условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также благотворительную деятельность.

По делу о преступном сообществе и хищении средств, выделенных для Эрмитажа, Пирумов был задержан весной 2018 года.