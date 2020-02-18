Вопрос об экстрадиции в Россию экс-чиновника Мазо решит глава Минюста Австрии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Высшем Земельном суде Вены подтвердили отказ в жалобе на решение об экстрадиции экс-чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо в Россию, где он обвиняется в хищении бюджетных средств и их легализации.

Теперь решать вопрос о его выдаче будет министр юстиции страны, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Генпрокуратура РФ направляла в Минюст Австрии запрос о выдаче бывшего директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Мазо еще в декабре 2018 года. Бывший чиновник арестован в РФ заочно по делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Он объявлен в международный розыск.

Российское следствие считает, что Мазо, бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и их соучастники легализовали похищенные порядка 800 млн рублей, предназначенных для выполнения строительных работ в Эрмитаже.

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по так называемому "делу реставраторов" (о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов) к реальному лишению свободы, но освобожден от наказания за его отбытием под стражей.

Мазо был задержан в начале ноября в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом испанской Марбельи. Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были получены в результате преступлений в России.