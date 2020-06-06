В Минюсте Израиля рассмотрят вопрос о передаче Александровского подворья России
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вопрос передачи России Александровского подворья в Иерусалиме находится на регистрации в Минюсте Израиля, оспаривающие решение иски отклонены судом, сообщил глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
"Сейчас находится на регистрации в Минюсте Израиля. На нас подали в суд, оказывается, еще три ИППО-"новодела", немецкое, израильское и американское, суд не принял их", - сказал он "Интерфаксу".
Степашин отметил, что вопрос должен быть решен в течение месяца.
На уточняющий вопрос о том, думает ли он, что решение будет принято в пользу России, Степашин ответил: "с нами Бог; думаю, не надеюсь, я уверен".
Несколько лет назад Императорское православное палестинское общество собрало и передало в Минюст Израиля документы, необходимые для регистрации Александровского подворья как собственности России. 1 марта ожидалась их выдача.
Незадолго до регистрации подворья за Россией, по словам Степашина, был подан иск в суд, чтобы регистрацию отменить.
Он также заявил, что временный запрет на передачу РФ прав на Александровское подворье, который установил Иерусалимский окружной суд, не повлияет на планы России добиться возвращения подворья в ее собственность.
Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где он расположен, была приобретена в 1859 году императором Александром II.
Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.
Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В 1918 году руководитель общества князь Алексей Ширинский-Шихматов, как и большинство членов совета общества, покинули Россию. Ширинский-Шихматов прибыл в Берлин, где совет общества возобновил свою деятельность. В настоящее время обществом руководит Воронцов-Гофман.
На сегодня в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием - Императорское православное палестинское общество (ИППО), поскольку власти СССР возобновили деятельность организации, несмотря на эмиграцию большей части ее участников. В 1992 году президиум Верховного Совета РФ принял постановление о "восстановлении исторического названия Императорского православного палестинского общества". Вслед за ним Минюст России признал его правопреемником исторического ИППО.
Российской организацией сейчас руководит бывший глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Подворье занимает организация Воронцова-Гофмана, зарегистрированная в Мюнхене.
Организация во главе со Степашиным оспаривает право собственности на подворье. Как сообщил Воронцов-Гофман, британские власти до того, как в 1948 году покинули Палестину, подтвердили право собственности Общества на все владения в Святой Земле.