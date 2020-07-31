Посольство занялось инцидентом с обезглавленным памятником Рокоссовскому в Польше

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Варшаве начало выяснять обстоятельства похищения памятника маршалу Константину Рокоссовскому с кладбища в Легнице. Об этом сообщил пресс-атташе дипмиссии Владимир Александров.

Этим вопросом также занимается генконсульство России в Познани.

"По результатам будем определяться с дальнейшим действиями", - добавил Александров.

Польские вандалы обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому. Он был установлен на одном из кладбищ на западе страны. Изуродованную фигуру нашли на соседнем поле pic.twitter.com/mIJqHngXvQ — НТВ (@ntvru) July 31, 2020

Памятник маршалу СССР украли с территории муниципального кладбища в ночь на 30 июля, сообщили местному изданию Fakty в полиции Легницы. Предположительно, вандалы сломали запертые ворота кладбища и вытащили скульптуру. Полицейские ищут подозреваемых и очевидцев.

Памятник был отлит в 1987 году и до 1992 года стоял в Легнице на площади, которая тогда называлась площадью Польско-советской дружбы, а теперь носит имя Львовских орлят. Затем он был передан музею Советской армию, а с 2019 года стал частью экспозиции местного Музея меди, организованной на советском военном кладбище.