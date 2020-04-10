Четверть заразившихся COVID-19 россиян оказались бессимптомными носителями

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что до 25% всех зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России приходится на людей, у которых вообще нет симптомов и у кого заболевание не развивается.

"Мы сейчас видим большое количество людей, у которых мы определяем вирус, но у них нет симптомов. Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% не дают. Так вот, из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20-25% (в разные дни по-разному, потому что мы каждый день анализируем и считаем это) - это люди, у которых нет симптомов совсем, и потом заболевание не развивается", - сказала Попова на круглом столе по коронавирусу, трансляция которого ведется в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Попова также призналась, что не знает, когда в России может закончится эпидемия коронавируса. "И этого не знает, к сожалению, никто в стране. По крайней мере, все экспертные оценки, оценки ученых (а мы мониторим всю ситуацию, которая нам доступна в мире публично), к сожалению, на этот вопрос ни у кого четкого ответа пока нет. Тем более, наша задача делать здесь и сейчас с тем, чтобы риски были минимизированы. Меньше (времени) на прогнозы, больше на дело", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.

Она отметила, что Роспотребнадзор прогнозировал начало обострения эпидемиологической обстановки. "Мы для этого и созданы в государстве, для этого мы и работаем, у нас специалисты-эпидемиологи, специалисты гигиенического профиля, за нами санитарно-карантинный контроль и санитарная охрана территории страны. И конечно же, очень умелые организованные мероприятия оперативного штаба правительства РФ", - пояснила она.