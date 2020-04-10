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Воронежский "Русавиаинтер" задолжал работникам 42 млн рублей зарплаты

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Левобережного района Воронежа в ходе проверки установила, что АО "Русавиаинтер" (разработчик и проектировщик интерьеров самолетов) не выплачивало заработную плату сотрудникам с конца прошлого года, сообщает прокуратура региона.

Задолженность с декабря 2019 года по март 2020 перед 432 работниками организации составила 42 млн рублей.

В настоящее время против "Русавиаинтер" возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), в адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

АО "Русавиаинтер" зарегистрировано в Воронеже в 2003 году. По данным на сайте компании, "Русавиаинтер" - один из лидеров РФ по разработке и изготовлению серийных интерьеров и интерьеров повышенной комфортности. Является партнером ведущих компаний российского авиапромышленного сектора. Владельцы - граждане России.

Воронеж Русавиаинтер

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