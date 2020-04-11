"Газпром" поможет РПЦ транслировать богослужения Страстной седмицы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и "Газпром-медиа" совместно реализуют проект организации трансляций богослужений, предваряющих праздник Пасхи.

"В преддверии Пасхи ресурсы холдинга "Газпром-медиа" организуют производство и передачу сигнала трансляций церковных богослужений из православных храмов Москвы и Санкт-Петербурга", - сообщает в субботу пресс-служба патриарха Кирилла.

Съемки богослужений обеспечит производственное подразделение на базе "Матч ТВ", которое располагает современным оборудованием и камерами для производства качественных трансляций масштабных событий. Для съемок крупных мероприятий департамент производства трансляций задействует специальную телевизионную технику, включая передвижные телевизионные станции и станции спутниковой связи, специальную автомобильную технику.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией "Газпром-медиа" предоставит зрителям бесплатный доступ к трансляциям по специальному адресу vera.premier.one.