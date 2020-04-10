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В РПЦ рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху в этот раз, когда верующим рекомендовано не посещать храмы во избежание заражения.

"Этот вопрос стоит решать, исходя из конкретной ситуации в вашем регионе. Освящение состоится в тех церквях, где есть возможность строго обеспечить дистанцию между людьми", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью телеканалу Russia Today.

При этом он отметил, что любой человек может самостоятельно освятить куличи и пасхи дома, используя для этого крещенскую воду.

Ранее, 10 апреля, рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома, но в то же время не запретила посещать храмы, если улучшится ситуация с коронавирусом.

РПЦ

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