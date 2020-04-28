Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 3 041 764+70 289

В Приморье привлекут к посевной учащихся и заключенных из-за нехватки мигрантов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз Приморского края в период весенних полевых работ планирует заменить мигрантов студентами - сельхозакадемия уже сформировала студенческий отряд.

"На 2020 год для привлечения в сельскохозяйственное производство заявлены в визовую службу более 1 тыс. китайских рабочих, а также около 200 киргизов, узбеков и таджиков. С учетом закрытия границ привлечение трудовых ресурсов невозможно. Поэтому, основная задача региона - использовать местные трудовые ресурсы", - сообщили "Интерфаксу" в краевом Минсельхозе.

В связи с этим министерство прорабатывает вопрос о привлечении студентов сельхозакадемии и учащихся колледжей к весенним полевым работам. В общей сложности на поля планируется вывести около 400 учащихся.

Уточняется, что к работам студентов будут привлекать "по желанию".

Как сообщил агентству ректор Приморской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Комин, вуз уже сформировал один студотряд.

"У нас в академии сформирован отряд для проведения весенне-полевых работ, 64 человека. В этот список вошли обучающиеся всех направлений подготовки. Участники отряда будут направлены на работу на предприятия АПК и сельского хозяйства Приморского края", - сказал ректор.

По его словам, студенты будут работать в растениеводстве с рассадой, в теплицах, механики помогут готовить технику к весенне-полевым работам, ветеринары вместе с ветслужбами проведут дезинфекцию.

"Главное, чтобы работодатели откликнулись и создали нормальные условия для ребят" - отметил Комин.

В свою очередь в пресс-службе группы "Русагро" на Дальнем Востоке агентству уточнили, что не испытывают проблем в связи с отсутствием мигрантов, но готовы принять студентов на работу.

"На наших предприятиях в Приморье иностранная рабочая сила отсутствует. В вопросе подбора персонала компания ориентируется на местные кадры. Из других регионов привлекаются только "узкие" специалисты - граждане России. Студенты будут привлекаться, у нас есть оплачиваемая стажировка", - отметили в "Русагро".

Собеседник агентства уточнил, что программа оплачиваемой стажировки рассчитана на период от полугода до года в зависимости от специальности. Кроме этого, студенты аграрных учебных заведений могут пройти практику "в поле".

Отмечается, что компания активно сотрудничает с образовательными учреждениями Приморского края: Приморской государственной сельскохозяйственной академией, Уссурийским агропромышленным колледжем.

В свою очередь в компании ООО "Легендагро Приморье" агентству сообщили, что также не испытывают проблем в связи с отсутствием мигрантов, но не готовы привлекать студентов к посевным работам из-за коронавируса.

"Мы ведем посевные работы, но в условиях коронавируса необходимы предосторожности. Привлекать сейчас студентов из Владивостока или других мест мы пока не планируем. Запрос был, но все было до того, как началась эпидемия. Студентов привлекать возможно, но в этом году - нет. Пока дополнительно привлекать людей нам бы не хотелось", - сказал директор предприятия Дмитрий Савенков.

Ранее сообщалось, что также к весенней посевной по договоренности с властями края привлекут 400 осужденных, отбывающие наказание в колониях-поселениях.

Готовность хозяйств к весенне-полевым работам составляет 100%. В этом году аграрии Приморья увеличат площадь пашни по сравнению с 2019 годом на 3% - до 509 тыс. гектаров. Основными культурами в севообороте являются соя и кукуруза.

Приморский край

Новости по теме

Новости

Суд арестовал недвижимость экс-директора петербургского "Метростроя" на 1,8 млрд руб.

Роспотребнадзор перечислил новые уловки мошенников, связанные с коронавирусом

Роспотребнадзор перечислил новые уловки мошенников, связанные с коронавирусом
Экономический кризис

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

Смартфоны могут начать регистрировать по IMEI в 2021 году

Смартфоны могут начать регистрировать по IMEI в 2021 году

Оппозиция проведет онлайн-митинг с требованием сосредоточиться на решении проблем с COVID-19

Оппозиция проведет онлайн-митинг с требованием сосредоточиться на решении проблем с COVID-19

В Госдуме прокомментировали заявление Хафтара о переходе управления Ливией к армии

Режим самоизоляции в Подмосковье продлят на майские праздники

COVID-19 обнаружен у 901 военного и 254 человек гражданского персонала ВС РФ

COVID-19 обнаружен у 901 военного и 254 человек гражданского персонала ВС РФ

Что произошло за день: понедельник, 27 апреля

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');