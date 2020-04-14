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Школьникам в башкирском селе пришлось учиться на трассе из-за отсутствия интернета

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Около 40 школьников и студентов из башкирского села Кульметово не имеют доступа к скоростному интернету, после перехода на дистанционное обучение некоторые из них были вынуждены "ловить" связь на автодороге.

Фотография первоклассницы, которая сидит с ноутбуком в автомобиле, была опубликована в соцсети.

В Минобразования агентству "Интерфакс" пояснили, что в населенный пункт не проведен домашний интернет, а сотовая связь плохая. Поскольку онлайн-уроки для детей недоступны, им рассылают задания по электронной почте, а также в бумажном варианте. Девочка, сфотографированная на дороге с ноутбуком, учится в Уфе, но на время самоизоляции ее перевезли к родственникам в деревню.

В свою очередь, сотрудник отдела образования администрации Кигинского района подтвердил агентству, что некоторые школьники и студенты, действительно, выезжали на дорогу, чтобы учиться.

"Были случаи", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, добавил он, жалоб на дистанционное образование нет, студентам предложили получать задания по электронной почте в местной школе.

"Все отработано с руководителями учебных заведений, предложено отправлять информацию для студентов на электронный адрес", - сообщил он.

Родители девочки, жаловавшиеся на плохую связь, отказались от такого способа обмена информацией. Собеседник агентства предположил, что ребенка продолжают возить за знаниями на дорогу, которая находится на расстоянии двух-трех километров от села.

"По возможности они выходят (в интернет - ИФ). Им предложено было вернуться в Уфу, они пока не решились. Получается, выходят, работают. К организации образовательного процесса они претензий не имеют, со своей школой в Уфе связь держат", - сказал он.

В министерстве цифрового развития Башкирии также знают о возникшей проблеме.

"Да, такая проблема действительно обозначилась. К нам поступило четыре обращения от жителей деревни Кульметово Кигинского района. На сегодняшний день оптической линии связи в деревне Кульметово нет, за короткие сроки построить сеть не получится", - прокомментировали агентству ситуацию в ведомстве.

"Принять окончательное решение по обеспечению деревни связью" в министерстве планируют не раньше июля 2020 года. При этом, отметил собеседник агентства, деревня обеспечена мобильным 2G-интернетом, что вполне достаточно для обмена информацией между учениками и педагогами. Отмечается, что до ситуации с коронавирусом сельскую школу и ФАП планировалось подключить к высокоскоростному интернету в 2021 году.

Башкирия

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