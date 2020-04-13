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Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.

"Я имел в виду (поднять) пособия по безработице. Может быть, это полтора или два МРОТа, то есть прожиточных минимума, могло бы быть на какое-то время", - сказал Кудрин.

В настоящее время один МРОТ составляет 12 тысяч 130 рублей.

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По словам Кудрина, прогнозы говорят о том, что число безработных в России из-за кризиса временно, возможно до конца года, увеличится с 2,5 примерно до 8 млн человек, но затем, когда ситуация будет стабилизироваться, безработных "сразу станет меньше".

Кроме того, Кудрин считает, что примерно 2-3 трлн рублей можно было бы пустить на поддержку возможности бизнеса выплачивать зарплаты. Такие предложения, по его словам, прорабатываются в правительстве.

"Россия пока не дотирует зарплаты временно пониженных в зарплате сотрудников. Но, как я сказал, уже идет высвобождение работников, как минимум в неоплачиваемый отпуск или высвобождение полное. Вот именно на этот год, когда у нас сильно вырастет количество безработных, возможно, МРОТ надо сделать намного выше. А затем, через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать оставаться безработными, - сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

"Но я бы пошел на то, чтобы дотировать компании на зарплату, выбрать принципы, как это сделать, подсмотреть, возможно, и на Западе (разные страны со своими особенностями это делают)", - сказал он.

Кудрин считает, что "сегодня, я думаю, наша финансовая система и государство способны мобилизовать такие средства, будь то ФНБ, будь то на финансовых рынках", несмотря на то, что государство и так уже взяло на ближайшие месяцы финансовые обязательства, озвученные президентом в рамках помощи гражданам.

"Это можно исполнять и добавить ресурсов в размерах от одного триллиона до трех, скорее всего 2-3 трлн на поддержку бизнеса, чтобы они прошли лучше этот сложный период, а в первую очередь, чтобы люди остались в компаниях или получили достойную, может быть, меньше, чем их зарплата, но достойную компенсацию", - сказал Кудрин.

"Пока правительство этого решения не приняло, но я знаю, что оно обсуждается. Оценки даются, и надеюсь, какие-то мы увидим решения в этой сфере", - сказал Кудрин.

Счетная палата Алексей Кудрин

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