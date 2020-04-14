Губернатор Кузбасса запретил покидать регион

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев запретил выезжать из региона кроме как для получения экстренной медицинской помощи. Также он запретил гулять. Эти изменения он внес в собственное распоряжение о введении в Кузбассе режима повышенной готовности.

В частности, он запретил гулять в парках, скверах, на детских площадках, в местах культуры и отдыха. Он также запретил отпускать несовершеннолетних в общественные места без родителей. Жителям Кузбасса рекомендовали не посещать религиозные объекты и не выходить из дома без необходимости. Их также обязали соблюдать дистанцию в полтора метра, в том числе с общественном транспорте.

Все, кто приезжает, в регион, теперь обязан самоизолироваться на две недели дома или в обсерваторе, самоизоляция в гостинице или общежитии не предусмотрена.

Губернатор также запретил религиозные массовые обряды. В частности, пасхальную службу он предписал провести онлайн, хотя церкви закрыть не велел.

На вечер 14 апреля в Кузбассе подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом в четырех городах. В Кемерове подъезд многоквартирного дома изолировали целиком после того, как COVID-19 выявили у вахтера.