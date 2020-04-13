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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
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Попова увидела шанс на прекращение роста числа новых случаев COVID-19 через неделю

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что есть надежда на прекращение роста заболевших COVID-19 уже через неделю.

"Сегодняшнее развитие ситуации говорит о том, и об этом уже Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер - ИФ) сказала, что определенное количество дней - мы надеемся, не больше чем неделю - будет рост количества выявлений и рост количества заболевших. Но наша главная задача - чтобы основная часть этих выявлений была активной", - сказала Попова на совещании у президента по ситуации с коронавирусом.

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Главный государственный санитарный врач России сообщила, что доля новых пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых отсутствуют клинические симптомы заболевания, выросла с начала апреля более чем вдвое.

Так из вчерашних выявлений (2 тыс. 558 человек - ИФ) 22% - это внебольничные пневмонии, 25% - острые респираторные вирусные заболевания. А почти 41% - люди, у которых нет клинических проявлений COVID-19.

Попова отметила, что такая статистика объясняется работой по выявлению тех, кто контактировал с уже заболевшими людьми.

Глава Роспотребнадзора также выразила обеспокоенность ростом числа очагов заболевания коронавирусом в медучреждениях.

Она отметила, что сегодня в РФ высокий удельный вес заболевших именно в организованных коллективах. "Сегодня у нас из 74 очагов 55% - это очаги в лечебных учреждениях", - сказала Попова.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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