В Роспотребнадзоре сочли медленными темпы прироста заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Reuters

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия сохраняет медленный темп прироста заболевших коронавирусом, сообщила на брифинге журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 17% в день", - сказала она.

В связи с этим медленным и плавным приростом в Роспотребнадзоре надеются избежать резкого пика заболеваемости.

Попова напомнила, что в эпидемиологии принято считать не абсолютным количеством случаев инфицированных, а относительными показателями в расчете на 100 тыс. населения.

Согласно приведенным ею данным, в РФ показатель на 100 тыс. населения составляет около 17. Это в пять раз ниже, чем в Канаде, в 10 раз ниже, чем в Германии. По словам Поповой, такое сравнение является более корректным.

Она заключила, что антивирусные меры, принимаемые в РФ, дают эффект, а цифры, свидетельствующие о росте заболеваемости, объективы.

По словам Поповой, за сутки в РФ проводится 103,5 тыс. исследований на COVID-19. За весь период с момента создания тест-систему и ее использования было проведено 1,7 млн исследований.

"РФ на втором месте по общему количеству проводимых тестов, и в лидерах в числе первых четырех стран "большой двадцатки", сравнимыми по количеству населения, в показателе на 100 тысяч населения", - добавила Попова.