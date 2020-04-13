Путин пообещал регионам считать преступной халатностью недоработки по COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Недоработки в борьбе с коронавирусом со стороны регионов будут рассматриваться как преступная халатность, которая повлечет не только административную ответственность, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера", - сказал Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Он отметил, что в настоящее время, и это прозвучало на совещании, "создание дополнительных специализированных коек идет по плану - 30% уже развернуто".

Президент согласился, что другие регионы РФ отстают от Москвы на три-четыре недели по распространению вируса, значит, что у них есть еще запас времени. Но его нельзя расходовать бездумно.

Путин особо остановился на ответственности чиновников и других лиц в тех регионах, где был зафиксирован значительный прирост заболевших коронавирусом. Он заявил, что случаи значительного роста в определенных регионах - это результат разгильдяйства.

По данным на 13 апреля в России общее число заболевших составляет 18 тыс. 328 человек.