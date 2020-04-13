Путин признал, что ситуация с распространением COVID-19 меняется не в лучшую сторону

Президент РФ Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Обстановка с распространением коронавируса в России меняется не в лучшую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ он констатировал, что увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев тяжелого протекания болезни.

В связи с этим Путин потребовал учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, включая экстраординарные. В первую очередь это касается возможной корректировки действий по оказанию медицинской помощи гражданам. Поэтому, отметил президент, в случае необходимости стоит использовать опыт российских военных по противодействию заболеванию, которые в настоящее время успешно работают за рубежом.

Он также потребовал ежедневно докладывать ему о ситуации с COVID-19 в России.

"Нам нужен хороший, профессиональный прогноз. Не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3-7-10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз исходя из реально складывающейся обстановки. Прошу докладывать мне об этом ежесуточно", - сказал Путин.

Он отметил, что на данный момент властям удается действовать на упреждение, хотя ситуация с вирусом пока не становится лучше.

Президент добавил, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом.