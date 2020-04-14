Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.

Он уточнил, что анализы этого сотрудника направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор" и их результаты пока не известны. Самоизолировались все, кто контактировал с этим человеком.

На утро 14 апреля в Хакасии было подтверждено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки их число увеличилось на восемь. Трое заболевших выздоровели. Еще у шестерых COVID-19 подозревается, их анализы направлены в Новосибирск. На карантине всего находится 269 человек, из них 238 - дома, 10 - в обсервации, 21 - в больнице.