В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число заболевших составляет 18 тыс. 328 человек.

Новые эпизоды выявлены в 62 регионах страны. Больше всего в Москве - 1355. В Московской области 495 новых заболевших, в Петербурге - 121, в Тверской области - 44, в Краснодарском крае - 41.

Количество умерших от COVID-19 в РФ выросло до 148. За сутки скончались еще 18 человек.

Поправились за последние 24 часа еще 179 человек, общее число выздоровевших достигло 1470.