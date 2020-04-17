Покидающий МКС экипаж "Союза МС-15" перешел на корабль

Согласно плану, космонавты вернутся на Землю утром в пятницу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир, покидающие в пятницу Международную космическую станцию (МКС), перешли в корабль "Союз МС-15" и задраили переходные люки.

Онлайн-трансляцию посадки корабля ведет "Роскосмос". Скрипочка, Меир и Морган попрощались с остающимися работать на МКС коллегами и перешли на борт корабля, после чего люки были закрыты. В корабле экипаж наденет летные скафандры "Сокол КВ-2", проверит герметичность люков и работу всех систем.

Люки между кораблем #СоюзМС15 и модулем "Звезда" закрыты. Расстыковка корабля с МКС планируется в 04:53 мск

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The hatches between the #SoyuzMS15 spacecraft and the ISS are closed. Undocking is planned at 01:53 UTC pic.twitter.com/k30NOpqWuC — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 16, 2020

Расстыковка запланирована на 04:53. Корабль отойдет от станции на безопасное расстояние, а затем включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

Посадка запланирована на 08:16 мск.

Экипаж будут встречать с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле. Как сообщили "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), был разработан комплекс мер для усиления противоэпидемиологической защиты экипажа.

"Введены ограничения на число участвующих в работе по обеспечению посадки сотрудников Росавиации, Роскосмоса, ФМБА и Минобороны. Их участие будет минимизировано. Кроме того, все лица, прибывшие в Казахстан для обеспечения посадки, проходят тесты на коронавирус", - сообщили в Центре.

Как отметили в ЦПК, "непосредственно с экипажем контактировать будут только те люди, которым это действительно очень необходимо, остальные будут соблюдать дистанцию. При этом все они будут находиться в защитных изоляционных костюмах и пройдут дезинфекцию".

В центре уточнили, что в состав оперативной группы ЦПК, встречающей экипаж, войдут участники оперативной группы, обеспечивавшей 9 апреля запуск корабля "Союз МС-16" с очередным экипажем МКС, поскольку они с 23 марта находились в обсервации.

"Данный режим (обсервации - ИФ) был более жесткий, чем обычный режим карантина. Помимо мер, таких как ежедневный медицинский контроль состояния здоровья членов группы, несколько раз в день проводилась уборка помещений хлорсодержащими растворами, в том числе перил, ручек и других поверхностей, с которыми часто контактируют люди", - отметили в Центре.

Кроме того, как сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), военные специалисты поисково-спасательной группы проведут эвакуацию экипажа по сокращенному сценарию.

"В целях исключения возможности инфицирования международного экипажа космического корабля "Союз МС-15" количество контактов и время проведения спасательной операции будет ограничено. После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов доставят на борта вертолетов, где медики оценят их состояние здоровья после перегрузок: проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и, в случае необходимости, окажут первую медицинскую помощь", - сообщала пресс-служба ЦВО.

В обеспечении посадки будет задействовано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной наземной техники, в том числе пять поисковых машин "Синяя птица".

На вертолетах экипаж доставят на аэродром, откуда Скрипочку перевезут на подмосковный аэродром "Чкаловский", а Морган и Меир - в США для прохождения послеполетной реабилитации. Россиянин будет помещен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Врачи будут работать с ним в защитных костюмах для исключения риска инфицирования космонавта.