Покидающий МКС экипаж "Союза МС-15" перешел на корабль

Люки между кораблем #СоюзМС15 и модулем "Звезда" закрыты. Расстыковка корабля с МКС планируется в 04:53 мск

//

The hatches between the #SoyuzMS15 spacecraft and the ISS are closed. Undocking is planned at 01:53 UTC pic.twitter.com/k30NOpqWuC