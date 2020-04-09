Экипаж корабля "Союз МС-16" перешел на борт МКС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-16" перешел на борт Международной космической станции (МКС).

После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и МКС члены экипажа открыли переходной люк, после чего космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом НАСА Кристофером Кэссиди перешли на борт станции, где их встретили россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-16" состоялся в 11:05 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Российские космонавты на борту МКС проведут научно-прикладные исследования и эксперименты, а также выполнят работы по дооснащению российского сегмента станции. Их возвращение на Землю запланировано на октябрь 2020 года.

Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты за полтора месяца до старта были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль.