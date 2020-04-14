Россиянку, уснувшую пьяной на улице, наказали за нарушение режима самоизоляции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Жительница рабочего поселка Сокольское Нижегородской области привлечена к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона во вторник.

Согласно материалам дела, 50-летняя женщина отправилась в продуктовый магазин, купила спиртное, выпила его на улице и уснула. В таком виде ее и обнаружили сотрудники полиции. Женщина раскаялась в своем поступке, говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушительница оштрафована на 1 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Кроме того, по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) ей назначено пять суток административного ареста.

По последним данным, в Нижегородской области выявлено 224 заболевших коронавирусом, из них выздоровели и выписаны 20 человек. Зафиксировано четыре летальных случая.

Режим самоизоляции был введен в регионе в конце марта.