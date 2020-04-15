Житель Вологодской области оштрафован за попытку сходить в гости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Житель Череповца Сергей Панасенко оштрафован на 1000 рублей за нарушение режима самоизоляции: его задержали 14 апреля на улице, когда он решил сходить в гости. Причина была признана неуважительной, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Это первое судебное решение за нарушение самоизоляции в регионе. Панасенко привлекли по статье ст. 20.6.1 КоАП за невыполнение правил при режиме повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

У оштрафованного есть возможность обжаловать судебное решение в областном суде в течение десяти дней.

В Вологодской области режим полной самоизоляции введен с 30 марта из-за эпидемии коронавируса.