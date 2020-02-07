Москву предложили сделать полигоном для внедрения искусственного интеллекта

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в Москве с 1 июля 2020 года сроком на 5 лет предлагается ввести специальный правовой режим для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Соответствующая законодательная инициатива размещена в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты РФ. Ее авторы - первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Ирина Белых.

Эксперимент на 5 лет

Законопроект (896438-7) предлагает с 1 июля ввести в столице экспериментальный правовой режим, чтобы создать условия для разработки и внедрения технологий ИИ, а также последующего использования результатов этого эксперимента. Срок проведения эксперимента составит 5 лет, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается наделить мэрию Москвы полномочиями по определению на территории столицы условий, требований и порядка разработки создания, внедрения и реализации отдельных технологий ИИ. Также московское правительство получит полномочия определять случаи и порядок использования результатов применения ИИ, порядок и условия обработки участниками экспериментального режима обезличенных персональных данных.

В проекте закона отдельно оговаривается, что принятые властями Москвы в рамках эксперимента нормативные правовые акты утрачивают силу после окончания эксперимента. Согласно законопроекту, участником экспериментального правового режима является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (ИП), внесенные в реестр участников такого режима. Включать юрлицо или ИП в этот реестр будут после получения заявки от них.

Статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, занимающемуся разработкой, созданием, внедрением, реализацией или оборотом технологий ИИ и (или) отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и соответствующему установленным законопроектом условиям.

Принятие законопроекта позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий ИИ, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно применять такие технологии, полагают авторы инициативы.

Кроме того, предлагаемые меры позволят установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые, а также какие именно изменения правового режима позволят наиболее полно реализовать поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ.

Предусматриваемые меры обеспечат состоятельность российского бизнеса и экономики, повысят качество жизни россиян, а также безопасность и обороноспособность государства, указывается в документе.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что с 1 июля в Москве предлагается запустить экспериментальный правовой режим для развития проектов в сфере ИИ.

"Участвовать в нем смогут компании, внесенные в специальный реестр, а мэрия будет контролировать передачу им обезличенных данных в сфере транспорта, здравоохранения и распознавания лиц. Эксперимент продлится пять лет и будет контролироваться координационным советом при правительстве", - отмечалось в публикации.

Издание напоминало, что предложения по созданию в столице экспериментальной площадки для проектов в сфере ИИ ранее готовил Сбербанк совместно с правительством РФ и мэрией. В координационный совет площадки предлагалось включить на тот момент занимавшего должность помощника президента Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента Сбербанка Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ.

Рассмотреть вопрос создания в Москве условий для внедрения ИИ с возможностью установки экспериментального правового режима поручил правительству и Сбербанку 14 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин.

Максимальная свобода бизнеса

В ноябре 2019 года Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта. "Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты", - сказал Путин, выступая 9 ноября на конференции Сбербанка по искусственного интеллекту.

Президент отметил, что такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что "могут добиться успеха и добиться успеха именно здесь - у нас в России". "В том числе предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования и, конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо "дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать, подчас, надуманные преграды для их использования". При этом, по словам Путина, "нужно гарантировать безопасность соблюдения интересов и прав граждан". "Разумеется, и мы все это понимаем, здесь грань очень тонкая, нужно найти этот баланс - между раскрытием максимально информации и правами людей на защиту этой информации, там, где они считают, что это защита должна быть обеспечена", - отметил глава государства.

По словам президента, систему искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только интеллектуально подготовленные люди. "Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов обработки данных. Отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. Предстоит также вырастить целое поколение профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть, использовать потенциал технологии искусственного интеллекта", - отметил Путин. Глава государства также отмечал, что Россия способна и должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.