Глава Минюста назвал причину бунта в ангарской колонии

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Массовые беспорядки в ангарской исправительной колонии были организованы извне в ответ на попытки нового руководства областного главка ФСИН пресечь поблажки привилегированных осужденных, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

"Есть понятные факты - четыре года у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили совсем недавно. Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных", - сказал Чуйченко в интервью, опубликованном во вторник на сайте "Российской газеты".

По данным министра, бунт заключенных "был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых "правозащитников", которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа".

"Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения", - сказал Чуйченко.

Он отметил, что члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области, несмотря на карантинные меры, провели осмотр ИК-15.

"Председатель ОНК Олег Антипенко подтвердил, что люди по колонии передвигаются нормально, налажен быт и питание. В ближайшее время по согласованию со следственными органами правозащитники планируют встретиться с осужденными, которые участвовали в беспорядках", - сказал глава Минюста.

Кроме того, по его словам, родственники осужденных могут позвонить в дежурную часть, "чтоб записаться на прием и получить информацию о своих родных".

"Поэтому все заявления о том, что на территорию колонии не пускают правозащитников, о том, что ФСИН не предоставляет информацию - не соответствуют действительности", - заявил Чуйченко.

Как сообщалось, вечером 9 апреля в ангарской ИК-15 находящиеся в штрафном изоляторе заключенные устроили беспорядки и напали на сотрудника учреждения, его госпитализировали. Тогда в колонию прибыла группа сотрудников регионального управления ФСИН, ситуация была взята под контроль.

10 апреля заключенные вновь устроили беспорядки и совершили поджог. Бунт был пресечен в тот же день, пожар ликвидировали на следующий день. При разборе завалов было обнаружено тело заключенного с признаками насильственной смерти. По одной из версий, он мог быть убит другими осужденными за возможное сотрудничество с администрацией учреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч.3 ст.321 УК РФ).