Минпросвещения РФ начало собирать данные о школьниках, учащихся за границей по обмену

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России запросило у региональных властей информацию о поездках российских школьников по обмену в другие страны после того, как стало известно о группе учащихся из России в Соединенных Штатах.

В ведомстве подчеркнули, что "крайне обеспокоены" ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находятся в тесном контакте с МИД, чтобы выяснить подробности и решить, как им помочь. Там добавили, что региональные органы управления образованием не информировали министерство о поездках школьников по обмену в США, и "такие сигналы не поступали от школ".

"Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся - в настоящее время вся информация выясняется", - сказали в министерстве.

В Минпросвещения также сообщили, что у России сейчас нет программ школьных обменов с США. "Программы школьных обменов с США свернуты уже несколько лет в связи с негативными прецедентами", - сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник МИД России сообщил, что в российское посольство в Вашингтоне поступила информация госдепартамента США о нескольких десятках российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях. Школьники оказались в сложном положении, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

У российских властей есть информация об одной такой группе - из 74 старшеклассников. По словам Захаровой, они прибыли в США в рамках программы Secondary School Student Program, теперь реализация этой программы сворачивается из-за коронавируса. "Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", - сказала представитель МИД.