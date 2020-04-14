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В посольстве США уточнили число уехавших по обмену российских школьников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские власти работают над скорейшим возвращением на родину российских школьников, оставшихся в США в рамках программы обмена. Речь идет о 51 человеке, сообщили "Интерфаксу" во вторник в посольстве США в РФ.

"Госдеп США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, в настоящее время находящиеся в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, чтобы они могли вернуться в свои страны, если они того пожелают. По состоянию на 6 апреля, 51 школьник из России остается в Соединенных Штатах в рамках программ, спонсируемых частным сектором", - сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

"Мы понимаем, что некоторые из этих школьников выразили желание вернуться в Россию и (этот вопрос решается - ИФ) напрямую через спонсоров", - сказала она.

Она подчеркнула: "Хотя Государственный департамент не финансирует эти программы и не выдает гранты участникам этих программ, равно как и не спонсирует поездки и не снабжает участников грантами, а также не покрывает дорожные затраты и не предоставляет какую-либо другую финпомощь от правительства США, мы будем продолжать предлагать поддержку и помощь".

Росс также сообщила, что американская дипмиссия проинформировала МИД РФ по этому вопросу.

США РФ

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