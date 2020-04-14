В регионах РФ на следующей неделе начнут проверять на антитела к коронавирусу

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор намерен запустить исследование иммунитета к новой коронавирусной инфекции в российских регионах со следующей недели. Об этом сообщила руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"На следующей неделе мы запускаем популяционное исследование, чтобы понять, как часто граждане нашей страны в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом. Очевидно, все уже знают, что значительная часть таких встреч проходит без нарушений здоровья", - сказала Попова в эфире "Первого канала" вечером во вторник.

Вместе с тем, она напомнила, что в первую очередь тест на антитела к COVID-19 будут проходить российские медики.

10 апреля, как сообщалось, в России была зарегистрирована новая тест-система производства ГНЦ "Вектор". Этот тест покажет не только наличие антител немедленного реагирования, но и антитела памяти, то есть даст ученым данные о тех, кто уже переболел или встречался с вирусом, и выработал иммунитет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 13 апреля, что с помощью новой тест-системы уже начали определять наличие антител к COVID-19 у московских врачей, первые результаты - лишь 7% от общего числа проверенных в одной из больниц столицы приобрели иммунитет.