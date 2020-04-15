СКР завершил расследование в отношении командира сгоревшего Superjet

Фото: СК РФ/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) передал прокурору оконченное дело о катастрофе самолета SSJ100 в аэропорту "Шереметьево" в прошлом году, в результате которой погибло 40 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК завершило расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова.

В ведомстве отметили, что Евдокимов обвиняется в нарушении правил безопасности полетов, что привело к смерти двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, командир самолета, следовавшего сообщением "Москва - Мурманск", 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево".

"Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы. Как отмечается в сообщении, они "позволили в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего".

Следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта "Шереметьево". В итоге СК пришел к выводу, что в сложившейся ситуации эти службы "никак не могли повлиять на трагедию".

В Следственном комитете отметили, что по данным бортовых регистраторов разбившегося судна, во время полета "самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота".

"Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.

Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа, добавили в пресс-службе.