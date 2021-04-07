Адвокат попросил проверить работу спасателей и диспетчеров при пожаре на SSJ100

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Адвокат потерпевших по делу о крушении в 2019 году в аэропорту "Шереметьево" самолета SSJ100 Игорь Трунов направил председателю Следственного комитета (СК) заявление с просьбой проверить работу диспетчеров и спасателей аэропорта.

Потерпевшая сторона располагает сведениями, которые должны быть проверены на предмет халатности (ст. 293 УК РФ) со стороны специалистов, обслуживающих движение воздушных судов, и наземных спасательных служб АО "Международный аэропорт Шереметьево", сообщил Трунов "Интерфаксу" в среду.

Он направил председателю СК Александру Бастрыкину заявление с просьбой провести проверку действий спасателей и диспетчеров аэропорта и при достаточных основаниях возбудить дело о халатности.

По мнению адвоката, специалисты спасательных служб допустили "существенные нарушения своих должностных обязанностей". Первый спасательный расчет прибыл к месту крушения самолета спустя две минуты после полной остановки воздушного судна, спасателей было недостаточно, а их действия не координировались должным образом, отметил Трунов.

Адвокат заявил, что "силы подразделений пожарной охраны вообще не были направлены на первоочередное спасение людей, а были направлены лишь на тушение пожара снаружи воздушного судна".

"При подаче с борта самолета сигнала бедствия 7700 диспетчер должен был принять решение относительно предоставления наиболее эффективной помощи; заручиться поддержкой любого другого органа, осуществляющего обслуживание воздушного движения или других служб, которые в состоянии оказать помощь воздушному судну. Однако диспетчер не выполнил своих обязанностей", - сказал Трунов.

5 мая 2019 года Superjet-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся при совершении аварийной посадки. В результате погиб 41 человек.

Возглавлявшему экипаж капитану Денису Евдокимову предъявлено обвинение по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело рассматривает суд.