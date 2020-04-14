Мишустин снял ограничения по продаже масок и перчаток

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин приостановил действие постановления от 3 апреля, которое на 90 дней ограничило продажу оптом и в рознице медицинских масок, респираторов, перчаток и защитной одежды, разрешив эту торговлю только "Росхимзащите".

Новое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Оно отменяет положения предыдущего документа "Об установлении особенности обращения медицинских изделий и ограничении на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями".

Предыдущее постановление назначало входящую в "Ростех" корпорацию единственным оптовым поставщиком защитных средств регионам и ограничивало предельную наценку в розничной продаже таких изделий десятью копейками за единицу.