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Мишустин снял ограничения по продаже масок и перчаток

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин приостановил действие постановления от 3 апреля, которое на 90 дней ограничило продажу оптом и в рознице медицинских масок, респираторов, перчаток и защитной одежды, разрешив эту торговлю только "Росхимзащите".

Пандемия коронавируса

Новое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Оно отменяет положения предыдущего документа "Об установлении особенности обращения медицинских изделий и ограничении на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями".

Предыдущее постановление назначало входящую в "Ростех" корпорацию единственным оптовым поставщиком защитных средств регионам и ограничивало предельную наценку в розничной продаже таких изделий десятью копейками за единицу.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Михаил Мишустин коронавирус Росхимзащита Ростех

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