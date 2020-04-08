Росавиация обнародовала график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов россиян на ближайшие дни, сообщил Минтранс РФ.

На 8 апреля в Москву запланированы два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка и Мале. 9 апреля "Аэрофлот" может доставить в Москву россиян из Денпасара.

Также запланированы рейсы "Аэрофлота" из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург 10 апреля. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки, сообщает Минтранс.

На 10 апреля в проект графика включены два рейса "Сибири" из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио - Владивосток.

Вывоз соотечественников из Бангкока может быть продолжен 11 апреля. Планируется рейс "Аэрофлота" в Москву и Санкт-Петербург. Возможен рейс Анталия-Москва.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу.

Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы "Аэрофлота" из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

"Росавиация, согласно алгоритму организации работ по вывозу граждан РФ, направит проект графика в Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению нераспространения новой коронавирусной инфекции, Минкомсвязь России, Роспотребнадзор и другие ФОИВы. Также график будет направлен в субъекты РФ, куда запланированы вывозные рейсы. Это необходимо для определения готовности регионов обеспечить карантин и обсервацию прибывающих граждан", - отмечает Минтранс.

С 31 марта РФ решила сократить число рейсов, организуемых для вывоза россиян из зарубежных стран и отправки на родину иностранцев. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих объяснил это решение необходимостью более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров. В Росавиации уточняли, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ - не более 200 человек в сутки.