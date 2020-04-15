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Перепрофилированная под COVID-19 больница в Петербурге приостановила прием пациентов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Покровская больница Санкт-Петербурга приостановила прием пациентов, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению журналистам в среду.

"В Покровской ввоз пациентов приостановлен из-за отсутствия свободных коек. Она тоже перепрофилирована под прием больных с коронавирусной инфекцией", - сказали в пресс-службе.

При этом в Смольном опровергли информацию о полной приостановке приема пациентов в Боткинскую инфекционную больницу. "В стационар направляют самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что прочих пациентов с коронавирусом будут принимать другие больницы, перепрофилированные под прием инфицированных.

Как сообщалось, в начале апреля было опубликовано видеообращение медиков Покровской больницы, обеспокоенных необходимостью работы с больными вирусной пневмонией без специальных средств индивидуальной защиты. В видеозаписи медперсонал обращает внимание, что больница "принимает все пневмонии", а средств защиты от вирусной инфекции у врачей нет.

В комитете по здравоохранению Петербурга тогда отметили, что Покровская больница не принимает больных с COVID-19, а все поступающие с пневмонией тестируются на коронавирус. Больной c пневмонией не является инфекционным больным, работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами, разъяснили тогда в комитете.

Хроника 09 января – 15 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Покровская больница Петербург Боткинская больница коронавирус

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