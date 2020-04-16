Чиновники пригрозили зараженному COVID-19 стоматологу уголовной ответственностью

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - На Сахалине стоматолог из частной клиники выходил на работу, нарушив требование Роспотребнадзора о самоизоляции после отпуска. Тест подтвердил у него заражение коронавирусом. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе правительства области.

Это житель Поронайского района.

"Несмотря на предписание, он продолжал оказывать услуги в частном порядке. Более того, как выяснилось, мужчина дожидался контрольного обхода медиков из поликлиники, после чего отправлялся по своим делам", – уточнили.

Сейчас его лечат в инфекционной больнице. Уже выявлены все, кто к нему приходил на прием, а также его ближайшие контакты. Все они направлены на обсервацию. Если подтвердится, что он заразил хотя бы кого-то из них, его могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной.

Сейчас в Сахалинской области госпитализированы 13 человек с коронавирусной инфекцией, еще шестеро уже вылечились.