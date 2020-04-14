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Возбуждено дело о заражении мигрантов COVID-19 в нелегальном общежитии под Петербургом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в нелегальном общежитии в деревне Новосергиевка, где коронавирусом заболели 35 мигрантов.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР во вторник, дело расследуется по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Роспотребнадзор провел проверку в одном из жилых домов в деревне Новосергиевка 10 апреля. Нескольким людям было выдано предписание о необходимости соблюдения карантина. Юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, было выдано предписание о предотвращении распространения COVID-19. Меры приняты не были, поэтому позднее коронавирус был выявлен у других жителей дома.

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, в общежитии во вторник был развернут палаточный госпиталь на 88 коек. Медицинскую помощь в госпитале будут оказывать врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время в общежитии находятся около 500 мигрантов.

Как сообщалось, нелегальное общежитие выявил рейд Роспотребнадзора, Следственного управления региона и ГУМВД. 14 человек с симптомами ОРВИ проживали изолированно. Общежитие закрыли на карантин. Собственник взял на себя обязательства по охране, обеспечению жильцов питанием и предметами первой необходимости.

Ленинградская область

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