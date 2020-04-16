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Х5 отметила повышение спроса в магазинах "у дома" во время самоизоляции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), отметила преимущества магазинов "у дома" перед другими форматами во время режима самоизоляции.

"Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в связи с которой с 28 марта в России был объявлен нерабочий период и обязательный режим самоизоляции, небольшие магазины "у дома" пользуются большим спросом благодаря их удобному расположению по сравнению с большими форматами", - говорится в сообщении Х5.

Компания напомнила, что является крупнейшим российским ритейлером с более 15,7 тыс. магазинов "у дома" в 65 регионах и подчеркнула, что "успешно справляется с растущим потребительским спросом благодаря эффективной транспортной и складской инфраструктуре, которая позволяет поддерживать достаточный уровень товаров в магазинах в периоды повышенного спроса".

В то же время на рост покупательского трафика (LfL) в некоторых магазинах сетей "Перекресток" и "Карусель" оказало отрицательное влияние объявление нерабочей недели и введение режима самоизоляции. Причинами стали более удаленное расположение магазинов от дома покупателей, а также закрытие торговых центров (за исключением продовольственных торговых площадей), в которых находятся магазины.

"В постоянно изменяющейся ситуации в связи с распространением COVID-19, X5 успешно справилась с обеспечением повышенного спроса со стороны покупателей, которые закупались впрок перед объявлением режима самоизоляции 28 марта 2020 г. Цепочка поставок работает стабильно, магазины открыты и обеспечены достаточным объемом товаров, предприняты необходимые меры для защиты сотрудников магазинов и покупателей", - отмечается в сообщении ритейлера.

X5 Retail Group

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