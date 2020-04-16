Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая принять решения, направленные на упрощение и сокращение сроков доклинических и клинических исследований, а также государственной регистрации лекарств для профилактики коронавируса.

Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

В нем также поручается кабинету министров принять решения, необходимые для проведения клинических исследований параллельно с доклиническими.

Как отмечается в поручении, правительство также должно обеспечить мониторинг эффективности и безопасности вакцин, включая появление после них осложнений.