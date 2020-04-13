Глава ВОЗ счел невозможным остановить коронавирус без вакцины

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Окончательно остановить распространение коронавируса COVID-19 будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В конечном счете разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуется для полного прерывания передачи (коронавируса - ИФ)", - сказал он.

"Наша глобальная взаимосвязь означает риск повторной активизации (коронавируса - ИФ), и пойдет новая волна COVID-19", - прояснил он, почему необходима вакцина.

При этом он напомнил, что COVID-19 распространяется быстро и что коронавирус в 10 раз смертоноснее свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году.

Согласно статистическим данным Worldmeter, в мире выявлено более 1,8 млн случаев коронавируса. Скончались 117 тыс. 397 больных с коронавирусом, выздоровели 437 тыс. 306 человек.

Глава ВОЗ добавил, что странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, учитывая при этом особенности коронавируса.

"В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад (распространения вируса - ИФ) происходит намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх", - заявил Гебрейесус на брифинге в понедельник.

Планы по ослаблению антикоронавирусных мер

Ранее сообщалось, что на этой неделе ослабляют ограничительные меры в Испании, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу. Такое решение принял испанский премьер Педро Санчес, чтобы попытаться спасти сильно страдающую из-за COVID-19 экономику.

Иранские власти начали с субботы 11 апреля возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции.

Кроме того, начать поэтапное смягчение ограничений в ближайшее время планируют Чехия, Австрия, США и Германия.