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Генерал Романов освобожден от должности замглавы МВД РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генерал-полковник юстиции Александр Романов указом президента РФ освобожден от должности заместителя главы МВД - начальника Следственного департамента министерства, сообщает официальный портал правовой информации.

Текст указа президента РФ опубликован на портале в четверг. Причины такого решения не уточняются.

Романов был назначен на должность заместителя министра внутренних дел РФ в декабре 2016 года.

Ранее в апреле стало известно, что двух заместителей Романова - генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского - отправили под арест по делу о коррупции. Вместе с ними был арестован следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

Всем троим фигурантам вменяется злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Полицейских, по данным "Интерфакса", задержали в рамках уголовного дела о противоправном смягчении обвинения и меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, дело которого находилось в производстве следствия МВД.

Александр Романов МВД

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