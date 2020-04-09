Уволенный замглавы МВД РФ остался в статусе свидетеля по делу своих замов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Бывший замглавы МВД - начальник Следственного департамента генерал Александр Романов, освобожденный в четверг от должности указом президента РФ, проходит свидетелем по уголовному делу о коррупции двух своих заместителей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Романов был допрошен в качестве свидетеля в день задержания своих подчиненных - генералов (Александра - ИФ) Бирюкова и (Александра - ИФ) Краковского. На сегодняшний день его статус не изменился", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что "в настоящее время следствие не имеет вопросов к Романову".

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Дело замов Романова

В четверг портал правовой информации сообщил, что генерал-полковник юстиции Александр Романов указом президента РФ освобожден от должности заместителя главы МВД.

Ранее стало известно, что 2 апреля были задержаны два заместителя главы Следственного департамента МВД - генералы Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

"По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержаны два генерала - замначальника следственного департамента МВД РФ, а также следователь по особо важным делам", - сообщил тогда "Интерфаксу" информированный источник.

Позднее он рассказал, что что генералам Бирюкову и Краковскому вменяется личное участие в противоправном смягчении обвинения и условий содержания бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"В отношении Бирюкова и Краковского, а также их подчиненного следователя по особо важным делам Брянцева возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Бирюков и Краковский летом прошлого года с целью получить взятку от Худояна за смягчение его участи, добились от Романова санкции на передачу уголовного дела из следственного главка управления МВД по Москве в СД МВД.

После того, как дело было передано в департамент, его расследование было поручено следователю Александру Брянцеву, который, уже из личной карьерной заинтересованности, по рекомендации генералов вынес незаконные постановления об отмене ареста на имущество, являвшегося объектом хищения, о переводе Худояна из-под стражи под домашний арест и переквалификации обвинения на более мягкое, совершенное в предпринимательской сфере, сказал источник.

Он отметил, что эти постановления были утверждены Краковским. Источник не уточнил, получили ли в итоге генералы взятку от бизнесмена и в каком размере.

В чем обвиняют Худояна

По его словам, речь идет об уголовном деле, в рамках которого Худоян обвинялся в хищении у иностранной компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте, на которые в целях обеспечения сохранности имущества был наложен арест с запретом на их отчуждение.

11 ноября 2019 года Тверской суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, обвиняемому в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей, установив срок до 11 января нынешнего года.

Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен "совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний".

Тверской суд 15 июня 2019 года заключил Худояна под домашний арест, отказав следствию в удовлетворении ходатайства о его помещении под стражу. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение и все-таки заключил бизнесмена в СИЗО.

Защита Худояна настаивает на том, что уголовное дело стало инструментом давления на него с целью рейдерского захвата имущества.