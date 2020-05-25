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Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже троих детей из поселка Кавалерово. Выяснилось, что их 39-летний отец тоже исчез. Всех четверых нашли в лесу, сообщило управление СКР по региону.

Следователи нашли в доме исчезнувших записи, свидетельствующие о намерении уйти.

Отца с детьми искали спасатели, полицейские и волонтеры. Сейчас жизни найденных ничего не угрожает, с ними работают следователи.

Администрация муниципалитета сообщила, что специалисты проверяют условия проживания детей, которые пока находятся под наблюдением медиков.

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