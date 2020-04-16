Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Звездном городке

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Первый случай заражения выявлен в Звездном городке - закрытом административно-территориальном образовании в Подмосковье, где расположен Центр подготовки космонавтов.

Таким образом, число муниципалитетов Московской области, в которых зафиксированы случаи заболевания COVID-19, возросло до 60. Таковы данные регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что у 30 сотрудников ракетно-космической отрасли диагностирован коронавирус, четверо из них выздоровели.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов, встреча 17 апреля возвращающегося с МКС экипажа будет проходить в условиях повышенной безопасности из-за коронавируса. Все специалисты, участвующие в поисковой операции, прошли тесты на коронавирус, они будут работать в специальных защитных костюмах. Контакты с космонавтами будут сведены к минимуму.

В Подмосковье наибольшее число выявленных случаев заболевания выявлено в Одинцово (192), Красногорске (160), Мытищах (156). "Свободными" от коронавируса в Подмосковье остаются три муниципалитета - Восход, Молодежный и Черноголовка.

По данным на 16 апреля, число заболевших коронавирусом в Подмосковье составило 3054 человека.