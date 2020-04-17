Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:39Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Новый пакет мер по поддержке жилищного строительства подготовят в мае

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ представит дополнительный пакет мер по поддержке жилищного строительства в мае. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Помимо первоочередных мер, направленных на поддержку отрасли, мы прорабатываем программу перспективного развития всей строительной сферы. Уже сегодня надо подготовить все необходимые условия для мощного роста после преодоления сложностей. В мае мы представим новый пакет мер поддержки сферы строительства жилья", - отметил Хуснуллин.

Он пояснил, что такие меры необходимы для восстановления и развития отрасли после преодоления кризисных явлений в экономике и пандемии коронавируса.

В РоссииПутин предложил запустить льготную ипотечную программуЧитать подробнее

"Стройка - очень инерционная отрасль. Принятые сегодня решения будут давать результаты на протяжении многих лет, поэтому уже сегодня мы формируем задел будущего успеха", - подчеркнул заместитель председателя правительства.

По его мнению, большой потенциал развития заложен в стратегиях жилищного и транспортного строительства.

Как сообщалось, в четверг президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное положению дел в стройотрасли. Хуснуллин отмечал, что благодаря принятым на нем мерам поддержки строительной отрасли и увеличения доступности ипотеки, в перспективе ближайших 6 месяцев удастся привлечь 300-350 млрд рублей.

Марат Хуснуллин

Новости по теме

Новости

Онищенко объяснил, как рассчитать сроки снятия карантина

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

В Роспотребнадзоре сочли медленными темпы прироста заболеваемости COVID-19 в РФ

В Роспотребнадзоре сочли медленными темпы прироста заболеваемости COVID-19 в РФ

Госдума передала на усмотрение регионов вопрос о "наливайках" в жилых домах

Госдума передала на усмотрение регионов вопрос о "наливайках" в жилых домах

В Красноярске арестовали подростка, готовившего нападение на школу

В Красноярске арестовали подростка, готовившего нападение на школу

Оптина пустынь временно закрылась для паломников

Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья

В СПЧ сочли актом цензуры требование удалить статью "Новой газеты" о COVID-19 в Чечне

В СПЧ сочли актом цензуры требование удалить статью "Новой газеты" о COVID-19 в Чечне

Новые главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе

Новые главы Коми и Архангельской области выступили против полигона в Шиесе

У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');