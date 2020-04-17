Новый пакет мер по поддержке жилищного строительства подготовят в мае

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ представит дополнительный пакет мер по поддержке жилищного строительства в мае. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Помимо первоочередных мер, направленных на поддержку отрасли, мы прорабатываем программу перспективного развития всей строительной сферы. Уже сегодня надо подготовить все необходимые условия для мощного роста после преодоления сложностей. В мае мы представим новый пакет мер поддержки сферы строительства жилья", - отметил Хуснуллин.

Он пояснил, что такие меры необходимы для восстановления и развития отрасли после преодоления кризисных явлений в экономике и пандемии коронавируса.

"Стройка - очень инерционная отрасль. Принятые сегодня решения будут давать результаты на протяжении многих лет, поэтому уже сегодня мы формируем задел будущего успеха", - подчеркнул заместитель председателя правительства.

По его мнению, большой потенциал развития заложен в стратегиях жилищного и транспортного строительства.

Как сообщалось, в четверг президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное положению дел в стройотрасли. Хуснуллин отмечал, что благодаря принятым на нем мерам поддержки строительной отрасли и увеличения доступности ипотеки, в перспективе ближайших 6 месяцев удастся привлечь 300-350 млрд рублей.