Военное училище в Тюмени, где выявлен очаг COVD-19, закрыли на карантин

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где был выявлен очаг коронавируса, закрыто на карантин, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб со ссылкой на замначальника училища Михаила Багрова.

"Учебное заведение находится на карантине. В нем принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал, несколько раз в день проводится термометрия всех, кто находится на территории училища, а также дезинфекция всех помещений и объектов", - сказал Багров.

Чтобы не допустить распространение коронавируса, введен барьерный контроль при доставке продуктов и медикаментов.

Накануне очаг заражения коронавирусом был выявлен при тестировании в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. По данным Минобороны, COVID-19 диагностирован у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища. Состояние всех инфицированных нормальное, признаков болезни у них нет. Результаты анализов еще 352 курсантов оказались отрицательными. Предварительно установлено, что причиной вспышки заболевания стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища.