У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - У 31 воспитанника Нахимовского морского училища диагностирован коронавирус, они находятся под наблюдением медиков в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках... превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что все заразившиеся нормально себя чувствуют, высокой температуры или симптомов заболевания органов дыхания у них нет. В министерстве заверили, что все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение.

Нахимовцы не участвовали в тренировках перед парадом Победы в подмосковном Алабино, сообщили военные.

По данным военных, все нахимовцы переведены в санаторий Минобороны на карантин. Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели находятся на обсервации по месту размещения.

Причиной инфицирования мог стать контакт преподавателя училища с гражданскими лицами в Москве, отметили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что в Нахимовском морском училище и его региональных филиалах ежедневно проводится диагностика личного состава и полная дезинфекция всех помещений и материальных средств.

Нахимовское военно-морское училище расположено в Санкт-Петербурге. У училища есть региональные филиалы. Училище входит в систему довузовского образования Минобороны РФ.

Ранее в пятницу стало известно, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где был выявлен очаг коронавируса, закрыто на карантин. Накануне Минобороны РФ сообщило, что коронавирус обнаружили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища.

В России за последние сутки коронавирус выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах.