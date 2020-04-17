Набиуллина заметила небольшое восстановление экономической активности в России

Она констатировала повышение волатильности на финансовом рынке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Смягчение ограничений на работу предприятий в регионах и постепенная адаптация к карантинным условиям привели к стабилизации и некоторому подъему экономической активности в России на прошлой неделе по сравнению с предыдущей, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Это мы видим и по некоторому восстановлению потребления электричества, и по некоторому росту финансовых потоков", - сказала она. По ее словам, ЦБ уточнил методику расчета последних данных и стал публиковать результат в отдельном материале. Отставание финансовых потоков от нормального уровня сократилось примерно на 10 п.п., отметила глава ЦБ

"Расходы населения на потребительские товары на прошлой неделе немного выросли, но остаются на пониженном уровне", - сказала также Набиуллина.

Проведенный регулятором опрос предприятий показал, что все больше компаний сталкиваются с отменой заказов и проблемами в поставках, сообщила также она.

"Более 30% компаний говорят о перебоях в поставках и почти 50% столкнулись с отменой или сокращением заказов. Доля предприятий, спрос на продукцию которых повысился, остается на уровне 12-15%", - заявила глава ЦБ.

По ее словам, в апреле волатильность на финансовом рынке повысилась, но значительно меньше, чем в марте.

"Коррекция коснулась и валютного курса, и рынка акций. Доходности ОФЗ на коротком конце несколько возросли, на длинном существенно не изменились", - сказала Набиуллина

"На неделе нерезиденты осуществляли небольшие чистые покупки ОФЗ, их доля практически не изменилась, осталась около 31%. В размещении облигаций Минфином на 97 млрд рублей участвовали как локальные инвесторы, так и нерезиденты, доля которых составила 26%", - отметила глава ЦБ.