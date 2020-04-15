Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице

Без их учета с начала года официальная безработица выросла на 44 000 человек до 735 000

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд 9 апреля ввел электронный порядок регистрации безработных и через госпортал "Работа в России" получил более 180 000 заявлений на регистрацию, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда Антон Котяков.

Между подачей заявления и постановкой на учет в качестве безработного проходит 10 дней, разъясняли ранее в Минтруде. Человеку достаточно на портале заполнить заявление и написать резюме.

Без учета этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла на 44 000 человек (6,36%), сказал министр. С их учетом показатель может вырасти на четверть, до потенциально 915 000 человек, если всех их зарегистрируют.

Ранее в Минтруде сообщали, что все безработные, вставшие на учет в органы службы занятости с начала марта, получат максимальное пособие в 12 130 рублей и еще доплату по 3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

Котяков отметил, что год назад в середине апреля на учете в центрах занятости состояли 813 000 человек.

"Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг", - добавил он.

По его словам, чиновники учитывают тех, кого перевели на неполную занятость или на удаленную работу. Также мониторинг должен учитывать планы организаций по сокращению работников. К сервису подключены почти 100 000 организаций, где работают 12 млн человек - более 20% всех работающих в России.