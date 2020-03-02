Думе предложили запретить омбудсмену и прокурорам иметь иностранное гражданство

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму поступили поправки в Конституцию о запрете для уполномоченного по правам человека иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другой стране или любой другой документ, дающий право жить за границей. Об этом сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Требование об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство предлагается включить в статью 103 Конституции, уточнил он.

Статью 129 предлагается дополнить положениями о запрете прокурорам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Авторы поправок - депутаты Крашенинников и Андрей Макаров, а также сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев. Все они входят в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.

Срок внесения поправок ко второму чтению президентского законопроекта по изменению Конституции истекает 2 марта. Предполагается, что второе чтение пакета пройдет 10 марта.

Ранее в него предложили поправку о запрете претендентам на должность посла и спецпредставителя России иметь гражданство или вид на жительство иностранного государства.

Президент Владимир Путин первоначально предложил запретить это для высших чиновников и депутатов - губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства и судей. В законопроекте, который прошел первое чтение, говорится, что президентом страны может стать гражданин России, достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.