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В Госдуму внесли законопроект о запрете послам РФ иметь зарубежное гражданство

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму поступил законопроект, запрещающий претендентам на должность посла и спецпредставителя РФ иметь гражданство или вид на жительство иностранного государства.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень требований, которым посол/представитель должны удовлетворять для назначения на должность..., требованием об отсутствии гражданства иностранного государства или вида на жительство для проживания в иностранном государстве", - говорится в документе (911181-7), опубликованном в базе данных Госдумы.

Отмечается, что изменить соответствующий федеральный закон предлагается в соответствии с инициативой президента о внесении в Конституцию запрета на иностранное гражданство и вид на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности: глав субъектов федерации, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов и судей. Ранее предложение о расширении списка таких должностей озвучила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Документ внесен главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Госдума

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