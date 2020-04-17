Адвокат Абызова частично признал вину в мошенничестве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Адвокат Александр Вершинин, защищавший бывших министров Михаила Абызова и Алексея Улюкаева, частично признал вину по обвинению в покушении на мошенничество, сообщил адвокат Алексей Кирсанов. Он назвал некорректными утверждения, будто Вершинин признал вину в полном объеме.

По словам Кирсанова, задержанный адвокат дал следствию полные и развернутые показания "со всеми деталями".

Вершинина задержали в Москве 16 апреля. 17 апреля Кирсанов сообщил, что его коллеге предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Пресненский суд в пятницу должен определить ему меру пресечения. Дело ведет московский главк СКР.

СМИ сообщали, что адвокат проходит по уголовному делу о мошенничестве, связанному с одним из лидеров организованной преступности. Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" не располагает.

Адвокат Вершинин известен по участию в уголовных делах в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, бизнесмена Олега Медведева, которого СМИ называют вором в законе Шишканом, и других.